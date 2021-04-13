Родителей подростка оштрафовали за ложное сообщение в полицию в Атырау

15-летний мальчик позвонил в полицию и сказал, что в сельской школе происходит драка, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 10 апреля в 00.10 на пульт оператора 102 позвонил неизвестный и сообщил, что перед средней школой имени Амангельды, расположенной в селе Дамбы, происходит драка. – В ходе проверки установлено, что поданное сообщение является ложным, и выявлен 15-летний подросток, который предоставил в полицию ложную информацию. Как выяснилось, мальчик-подросток "ради шутки" позвон