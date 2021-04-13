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Социум

Родителей подростка оштрафовали за ложное сообщение в полицию в Атырау

15-летний мальчик позвонил в полицию и сказал, что в сельской школе происходит драка, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 10 апреля в 00.10 на пульт оператора 102 позвонил неизвестный и сообщил, что перед средней школой имени Амангельды, расположенной в селе Дамбы, происходит драка. – В ходе проверки установлено, что поданное сообщение является ложным, и выявлен 15-летний подросток, который предоставил в полицию ложную информацию. Как выяснилось, мальчик-подросток "ради шутки" позвон
Арайлым Усербаева
Родителей подростка оштрафовали за ложное сообщение в полицию в Атырау
15-летний мальчик позвонил в полицию и сказал, что в сельской школе происходит драка, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Родителей подростка оштрафовали за ложное сообщение в полицию в Атырау
Родителей подростка оштрафовали за ложное сообщение в полицию в Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 10 апреля в 00.10 на пульт оператора 102 позвонил неизвестный и сообщил, что перед средней школой имени Амангельды, расположенной в селе Дамбы, происходит драка. – В ходе проверки установлено, что поданное сообщение является ложным, и выявлен 15-летний подросток, который предоставил в полицию ложную информацию. Как выяснилось, мальчик-подросток "ради шутки" позвонил в полицию с телефона друга и сообщил о драке. По данному факту в отношении родителей подростка составлен административный протокол по статье 438 КоАП РК "Заведомо ложный вызов спецслужб, деяния, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет" и наложен штраф в размере 15 МРП. Кроме того, за нахождение  вне жилища несовершеннолетнего без сопровождения законных представителей после 23:00 составлен административный протокол по статье 442 КоАП РК и выдано предупреждение, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
полиция подросток

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