  Источник: megamozg.ru Источник: megamozg.ru Alibaba Group Holding Ltd в понедельник объявила о намерении купить миноритарный пакет акций малоизвестного китайского производителя смартфонов Meizu Technology Co за $590 млн. Alibaba, в настоящее время стоящий $213 млрд, не раскрывает, насколько велика будет его доля собственности в предприятии. В Meizu если верить данным их сайта на данный момент работает более 1000 человек. Эта сделка поможет компании протолкнуть на китайский рынок собственную мобильную операционную систему посредством телефонов Meizu, в то же пропуская Meizu к своим каналам дистрибуции и другим ресурсам. Alibaba ранее специализировался на программном обеспечении и сервисах, в том числе его основной сервис — электронная коммерция. Теперь гигант совершил такой же рывок, как ранее его американский конкурент Amazon. По словам главного инженера, инвестиции в Meizu представляют важный шаг в общей мобильной стратегии развития компании, с помощью которой она старается доставить пользователям более широкий спектр мобильных предложений. Meizu не входит в число топовых брендов смартфонов. Лучшие четыре в четвертом квартале 2014 года были Apple Inc, Xiaomi, Samsung Electronics Co Ltd и HuaweiTechnologies Co Ltd. Источник: megamozg.ru