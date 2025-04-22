Allur и Jetour создадут Международный хаб в Центральной Азии

21 апреля 2025 года в Шанхае, в рамках международной автомобильной выставки Auto Shanghai, казахстанская автомобильная компания Allur и бренд Jetour подписали стратегический меморандум о запуске образовательного проекта для стран СНГ, передает Toppress.kz.

Auto Shanghai – старейшая автомобильная выставка Китая, впервые прошедшая в 1985 году. Сегодня это одно из крупнейших мировых отраслевых событий, объединяющее ведущие бренды, инвесторов и экспертов.

На полях выставки стороны объявили о создании Международного учебного центра СНГ – ключевой инициативы по подготовке профессиональных кадров в сфере дистрибуции и технического сервиса. Центр будет базироваться в Казахстане на площадке Allur, превращая страну в образовательный хаб для всего региона.

Именно из Казахстана начнется экспорт образовательной модели в соседние страны. Первым направлением станет Узбекистан, где уже в 2025 году стартует пилотная программа. Обучение будет реализовано в гибридном формате: теоретическая часть — онлайн, практическая — на специально отобранных площадках, согласованных с Allur. Учебные материалы адаптируют под местные культурные и рыночные особенности.

Проект реализуется на фоне стремительного роста популярности Jetour в Казахстане. По итогам первого квартала 2025 года бренд стал самым продаваемым китайским автомобильным брендом в стране — 3103 проданных автомобиля, что составляет 6,62% рынка.

Центр сосредоточится на подготовке менеджеров по продажам, технических специалистов, а также станет площадкой для проведения маркетинговых мероприятий, бизнес-конференций и программ повышения квалификации.

Подписание меморандума также открывает новые перспективы для расширения присутствия Allur и Jetour в Узбекистане, включая запуск собственных торговых точек.

Для Казахстана проект означает не только признание профессиональной экспертизы Allur, но и трансформацию страны в экспортера знаний и образовательных практик. Это укрепляет региональное лидерство компании и способствует дальнейшему повышению стандартов клиентского сервиса в быстрорастущем автомобильном сегменте.