Allur планирует достичь 90 тысяч выпущенных автомобилей по итогам 2024 года

Также в компании рассказали о строящемся заводе Kia.

По итогам 2024 года, завод Allur (Костанайская область) планирует достичь показателя 90 тысяч выпущенных автомобилей, об этом в ходе премьер-министра в Костанайскую область сообщил генеральный директор завода Сырым Семейбаев.

Напомним, что на заводе Allur выпускаются автомобили JAC, Kia, Chevrolet, Jetour, Hongqi, Skoda. Также на предприятии ведут работы по углублению локализации. В индустриальной зоне ведется строительство локализационного центра площадью 30 тысяч квадратных метров.

Премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову доложили о ходе строительства нового завода Kia в Костанайской области. Общая стоимость проекта оценивается в 200 млн долларов, из которых порядка 80% – прямые иностранные инвестиции. Запуск предприятия запланирован на 2025 год.

Уже завершены работы по возведению главного производственного корпуса, устройству фундамента, а также монтажу металлоконструкций. В Allur планируют наладить производство всех видов полимерных покрытий, что обеспечит более высокий уровень локализации. Полная проектная мощность завода составляет до 70 тысяч автомобилей в год. Продукция предприятия будет выпускаться с применением метода мелкоузловой сборки. Производство оснастят 68 роботами. Запуск завода создаст 1,5 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Напомним, что на новом заводе Kia на начальном этапе локализуют производство автомобилей Kia Sorento. А с начала 2026 года начнется выпуск обновленной модели Kia Sportage.