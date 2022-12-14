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Социум

Алматинцам рекомендовали не подходить близко к рекам из-за шугохода

В реке Есенсай уже прошел шугоход. Фото предоставлено акиматом Алматы Накануне специалисты Казселезащиты и ДЧС предупредили алматинцев об опасности формирования и прохождения шугоходов. Специалисты рекомендовали жителям и гостям города не находиться вблизи русел рек Каргалы, Аксай, Улкен и Киши Алматы. В 16.30 по реке Есентай прошел шугоход. Шугоход - явление природное, которому послужили колебания температурного фона. На место выехали рекогносцировочные группы из специалистов ДЧС, «Казселезащита» и других служб на автомашинах высокой проходимости. Специалисты проводят работы по расчистке русл
Арайлым Усербаева
Алматинцам рекомендовали не подходить близко к рекам из-за шугохода
В реке Есенсай уже прошел шугоход. 
Алматинцам рекомендовали не подходить близко к рекам
Алматинцам рекомендовали не подходить близко к рекам
Фото предоставлено акиматом Алматы Накануне специалисты Казселезащиты и ДЧС предупредили алматинцев об опасности формирования и прохождения шугоходов. Специалисты рекомендовали жителям и гостям города не находиться вблизи русел рек Каргалы, Аксай, Улкен и Киши Алматы. В 16.30 по реке Есентай прошел шугоход. Шугоход - явление природное, которому послужили колебания температурного фона. На место выехали рекогносцировочные группы  из специалистов ДЧС, «Казселезащита» и других служб на  автомашинах высокой проходимости. Специалисты проводят  работы  по расчистке русла реки  и тротуаров от льда. "Казселезащита" выставила мобильные передвижные посты на реках Аксай, Улкен и Киши Алматы. По результатам обследования было выявлено, что шугоход сформировался выше Есентайского водоприемника. На отдельных участках повреждены перила обустройства стабилизированного русла реки Есентай. Также, на отдельных участках  осколки льда попали на тротуары вдоль русла реки. В настоящее время шугоход остановился в русле реки, выше Есентайского водоприемника. Объем отложившегося льда составил 6500-6700 кубометров. Жертв и пострадавших, по информации спасателей, нет. Стоит отметить, в связи с низким температурным фоном на реках активизируются  ледовые явления (донный лед, зажоры, забереги). Длительные морозы или резкое потепление может привести к  формированию и прохождению шугоходов (ледово-водные сели).
 
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Публикация от 🅺🆁🅸🆂🅿🅸_🅰🅻🅼🅰🆃🆈 (@krispi_almaty)

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река

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