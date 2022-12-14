Алматинцам рекомендовали не подходить близко к рекам из-за шугохода

В реке Есенсай уже прошел шугоход. Фото предоставлено акиматом Алматы Накануне специалисты Казселезащиты и ДЧС предупредили алматинцев об опасности формирования и прохождения шугоходов. Специалисты рекомендовали жителям и гостям города не находиться вблизи русел рек Каргалы, Аксай, Улкен и Киши Алматы. В 16.30 по реке Есентай прошел шугоход. Шугоход - явление природное, которому послужили колебания температурного фона. На место выехали рекогносцировочные группы из специалистов ДЧС, «Казселезащита» и других служб на автомашинах высокой проходимости. Специалисты проводят работы по расчистке русл