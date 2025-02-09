Альпийских коз выращивает житель Атырауской области

Житель Жылыойского района Аманжан Кусаинов вот уже более 11 лет разводит племенных альпийских коз. Молочная продукция используется в лечении различных заболеваний взрослых и детей.

Житель Жылыойского района Аманжан Кусаинов вот уже более 11 лет разводит племенных альпийских коз. Молочная продукция используется в лечении различных заболеваний взрослых и детей.

Сейчас в хозяйстве у Аманжана Кусайынова около 50 коз. По словам фермера, породистые животные требуют особого ухода и кормовой базы. Комбикорм приходится закупать в разных регионах страны. Свежую зелень предприниматель выращивает у себя в теплице, где внедрена гидропонная установка. В день урожай может доходить до 300 килограммов.

— С начала мы купили одну козу альпийской породы, увидели, какую пользу приносит ее молоко нашим детям. Потом я решил заняться разведением коз французской породы, ведь молоко этих животных по составу напоминает материнское и поможет укрепить здоровье еще не одному ребенку. Наша молочная продукция реализуется в клинике детского питания: для детей мы производим йогурт и молоко, для взрослых - сметану и айран. Покупатели высокого оценивают качество нашей продукции, ведь у нас экологически чистый продукт без химических добавок и ГМО, — рассказал Аманжан Кусайынов.

Отметим, что Аманжан Кусайынов является победителем социального проекта «Тандау». Его реализует фонд «Евразия Центральной Азии» при поддержке ТОО «Тенгизшевройл» в рамках программы развития Жылыойского района. В прошлом году 44 сельских предпринимателя получили финансовую поддержку на открытие и развитие своего дела.

— По итогам 2023-2024 годов вводные семинары посетили 693 человека, заявки на участие в проекте подали 269 человек, обучение прошли 105 человек. Из них 44 участника получили финансовую поддержку предпринимательства. Всего за год малому бизнесу выдано беспроцентных кредитов на сумму 155 миллионов тенге, — рассказал руководитель проекта «Тандау» Аскар Ибрагимов.

Сегодня Аманжан Кусайынов принимает активное участие в сельскохозяйственных ярмарках. К примеру, на выставку «Лучший товар Казахстана» Аманжан Кусайынов привез из Кульсары 9 видов молочной продукции. Ведению своего хозяйства житель Кульсары обучается в Москве у высококлассных специалистов.

Предприниматель Аманжан Кусаинов