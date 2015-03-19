Американские СМИ предлагают лишить Москву Парада Победы

По мнению западных изданий, местом проведения торжеств по случаю 70-летия победы над Гитлером должен стать Киев. Ранее стало известно о том, что канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон решили отклонить приглашение президента России Владимира Путина принять участие в праздновании 70-летия победы в Великой Отечественной войне, однако, по мнению американского издания Los Angeles Times, мировые лидеры могут принять участие в праздничных мероприятиях, но для этого им следует отправиться не в Москву, а в Киев. Издание утверждает, что в 2015 году Москву "вряд ли