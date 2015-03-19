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Шоу-бизнес

Американские СМИ предлагают лишить Москву Парада Победы

По мнению западных изданий, местом проведения торжеств по случаю 70-летия победы над Гитлером должен стать Киев. Ранее стало известно о том, что канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон решили отклонить приглашение президента России Владимира Путина принять участие в праздновании 70-летия победы в Великой Отечественной войне, однако, по мнению американского издания Los Angeles Times, мировые лидеры могут принять участие в праздничных мероприятиях, но для этого им следует отправиться не в Москву, а в Киев. Издание утверждает, что в 2015 году Москву "вряд ли
gorod
Американские СМИ предлагают лишить Москву Парада Победы
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По мнению западных изданий, местом проведения торжеств по случаю 70-летия победы над Гитлером должен стать Киев. Ранее стало известно о том, что канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон решили отклонить приглашение президента России Владимира Путина принять участие в праздновании 70-летия победы в Великой Отечественной войне, однако, по мнению американского издания Los Angeles Times, мировые лидеры могут принять участие в праздничных мероприятиях, но для этого им следует отправиться не в Москву, а в Киев. Издание утверждает, что в 2015 году Москву "вряд ли можно считать подходящим местом для встречи западных лидеров". "Они не могут сидеть на Красной площади и смотреть на парад российских военных, чьи товарищи совсем недавно воевали – а, может, и до сих пор воюют – на востоке Украины, всего в 500 километрах к югу от Москвы", - пишут журналисты. Американский журнал обвинил Владимира Путина в том, что в последние годы он пытался приписать победу Советского Союза во Второй мировой войне России, что, по мнению журналистов, вызвало гнев украинцев и других стран постсоветского пространства, чье население также понесло значительные потери. Los Angeles Times не отрицает, что самыми многочисленными были именно потери русских, однако в процентном отношении к общей численности населения гораздо больше пострадала Украина, 25% жителей которой погибли во время войны. Поэтому журналисты называют Киев вполне оправданной альтернативой Москве для празднования Победы. Издание считает, что у украинцев, "похоже, нет тяги к созерцанию танков и ракет", поэтому торжества могут обойтись и без военного парада. Такой шаг позволит американскому президенту США Бараку Обаме и другим лидерам западных стран отдать дань уважения миллионам солдат, отдавших свои жизни, чтобы остановить фашистов. Также, по мнению западных СМИ, это покажет россиянам, что их президент был изолирован именно из-за своих действий на Украине. "Пусть пропагандисты Кремля попробуют скрыть то, как в Киеве лидеры западных стран отдают дань уважения советскому народу – в том числе и русскому, – героически сражавшемуся во Второй мировой войне", - пишет издание. Источник: topnews.ru

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