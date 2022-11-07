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Социум

Амнистированы первые участники январских событий в Казахстане

По предварительным данным, под амнистию попадут около полутора тысяч человек. Иллюстративное фото из архива "МГ" Уголовное преследование пятерых участников январских событий прекратили по амнистии. Об этом сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе доклада в СЦК. - На сегодня органами, исполняющими наказание, в суды направлены представления о сокращении срока и освобождении от наказания в отношении 878 осужденных. Органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении пяти подозреваемых в совершении преступлений
Дана Рахметова
Амнистированы первые участники январских событий в Казахстане
По предварительным данным, под амнистию попадут около полутора тысяч человек.
Находящийся в международном розыске иностранец задержан в Атырау
Находящийся в международном розыске иностранец задержан в Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" Уголовное преследование пятерых участников январских событий прекратили по амнистии. Об этом сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе доклада в СЦК.
- На сегодня органами, исполняющими наказание, в суды направлены представления о сокращении срока и освобождении от наказания в отношении 878 осужденных. Органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении пяти подозреваемых в совершении преступлений средней тяжести. Остальные лица совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, к которым амнистия будет применяться судом, - сказал Килымжанов.
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