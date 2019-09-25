", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, с 16 по 20 сентября в области проводился третий этап оперативно-профилактического мероприятия «Допинг». – Целью данного ОПМ стало выявление правонарушений в сфере легального оборота наркотиков, а также выявление преступлений и проступков, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За время проведения ОПМ было проведено 19 внеплановых проверок медицинских учреждений, промышленных предприятий, аптек и складов. В результате в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ выявлено девять правонарушений, в том числе возбуждено три уголовных дела по статье 303 УК РК "Нарушение правил обращения с наркотическими и психотропными препаратами", выявлено шесть административных правонарушений по статьям 464 КоАП РК "Нарушение норм лицензирования" и по статье 427 КоАП РК "Нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоровСтоит отметить, что полицейские изъяли 1624 ампулы, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и более 90 тонн прекурсоров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.