Анджелине Джоли удалили яичники

Актриса решилась на это из-за того, что трое её старших родственниц умерли от онкологических заболеваний молочных желез или женской половой сферы. Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли перенесла операцию по удалению яичников и фаллопиевх труб. Об этом она сама рассказала в своей заметке для The New York Times. "Я хочу, чтобы другие женщины из группы риска знали об имеющихся вариантах", — написала она. По словам Джоли, сама по себе данная операция не представляет сложностей, но эта процедура несёт в себе серьёзные последствия, поскольку в результате данного вмешательства у женщин начи