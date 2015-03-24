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Шоу-бизнес

Анджелине Джоли удалили яичники

Актриса решилась на это из-за того, что трое её старших родственниц умерли от онкологических заболеваний молочных желез или женской половой сферы. Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли перенесла операцию по удалению яичников и фаллопиевх труб. Об этом она сама рассказала в своей заметке для The New York Times. "Я хочу, чтобы другие женщины из группы риска знали об имеющихся вариантах", — написала она. По словам Джоли, сама по себе данная операция не представляет сложностей, но эта процедура несёт в себе серьёзные последствия, поскольку в результате данного вмешательства у женщин начи
gorod
Анджелине Джоли удалили яичники
83824f15_1
83824f15_1
Актриса решилась на это из-за того, что трое её старших родственниц умерли от онкологических заболеваний молочных желез или женской половой сферы. Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли перенесла операцию по удалению яичников и фаллопиевх труб. Об этом она сама рассказала в своей заметке для The New York Times. "Я хочу, чтобы другие женщины из группы риска знали об имеющихся вариантах", — написала она. По словам Джоли, сама по себе данная операция не представляет сложностей, но эта процедура несёт в себе серьёзные последствия, поскольку в результате данного вмешательства у женщин начинается "вынужденная менопауза". "Несмотря на то что прохожу гормонозаместительную терапию, я теперь в стадии менопаузы. Я не смогу больше иметь детей, и ожидаю некоторых физических изменений", — добавила актриса. Основной причиной для проведения операции, по словам актрисы, является смерть её матери, тети и бабушки от онкологических заболеваний молочных желез или женской половой сферы. Благодаря современным технологиям Джоли удалось выяснить, что она также склонна к развитию данных видов заболеваний. Напомним, что в 2013 году Анджелине Джоли сделали операцию по удалению обеих молочных желез. Это произошло после того, как медики диагностировали у нее 87% вероятность развития рака груди и 50% вероятность заболевания раком яичников. Источник: topnews.ru

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