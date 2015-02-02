bc269e9e_1Владимир Жириновский рассказал анекдот в студии Соловьёва 1 февраля 2015. Накануне в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьёвым на телеканале "Россия 1" произошёл курьёзный эпизод, во время которого лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал анекдот о текущей ситуации в мире с отсылом к известному советскому персонажу Штирлицу. Комментаторы на YouTube в целом поддержали политика, отметив, что он повёл себя "в своём репертуаре". Однако один из пользователей посчитал это "очередным доказательством того, что мир сошел с ума". Жириновский: анекдот у Соловьева 01.02.2015 Источник: topnews.ru