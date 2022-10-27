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Социум

Антикор завершил расследование по делу экс-главы управления спорта Алматы

Также объяснили, зачем вызывали бывшего заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе сообщили о завершении следствия в отношении бывшего руководителя управления спорта Алматы и других лиц по факту хищения 367,5 млн тенге. Сейчас проводится ознакомление участников уголовного процесса с материалами дела. Ранее отмечалось, что подозреваемые оформляли фиктивные договоры на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа и необоснованного перечисления деньги на банковские счета родственн
Дана Рахметова
Антикор завершил расследование по делу экс-главы управления спорта Алматы
Также объяснили, зачем вызывали бывшего заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова.
Работников управления образования Атырауской области подозревают в крупном хищении
Работников управления образования Атырауской области подозревают в крупном хищении
Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе сообщили о завершении следствия в отношении бывшего руководителя управления спорта Алматы и других лиц по факту хищения 367,5 млн тенге. Сейчас проводится ознакомление участников уголовного процесса с материалами дела. Ранее отмечалось, что подозреваемые оформляли фиктивные договоры на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа и необоснованного перечисления деньги на банковские счета родственников директора ТОО. Накануне журналист Михаил Козачков в своём Telegram писал, что бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров был вызван в Антикор по этому делу.
- Бывший заместитель акима Алматы Бабакумаров подозреваемым по данному уголовному делу не проходит, он допрашивался в качестве свидетеля по обстоятельствам выделения денежных средств и реализации комплексной городской программы «Спорттық Алматы», - прокомментировали информацию в Антикоре.
Иное в интересах следствия не разглашают. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы антикор

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