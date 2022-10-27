Антикор завершил расследование по делу экс-главы управления спорта Алматы

Также объяснили, зачем вызывали бывшего заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе сообщили о завершении следствия в отношении бывшего руководителя управления спорта Алматы и других лиц по факту хищения 367,5 млн тенге. Сейчас проводится ознакомление участников уголовного процесса с материалами дела. Ранее отмечалось, что подозреваемые оформляли фиктивные договоры на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа и необоснованного перечисления деньги на банковские счета родственн