Как сообщили в пресс-службе департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО, "в целях формирования этических форм поведения, развития правового сознания и антикоррупционной культуры у подрастающего поколения сотрудниками департамента проведены внеклассные мероприятия на антикоррупционную тему в средних общеобразовательных школах г.Уральска №7 и №40". Для пущей убедительности сотрудники при разборе коррупционных ситуаций использовали сценки из народных сказок на новый лад. В ход пошли сказки «Кожанасыр и бай», «Алдар көсе», «Теремок», «По щучьему велению», также произведения «Айболит» Корнея Чуковского и «Дядя Степа» Сергея Михалкова. Как написано в сообщении, дети «строго осудили поведение алчного бая при судебном разбирательстве, также поступок мышки-риелтора, мишки-вымогателя. В список коррупционеров попал даже дядя Степа. «Все заданные темы мероприятия нашли живой отклик у детей, которые во время обсуждений выразили любовь к своей семье и стране, мысль о будущем Казахстана без коррупции, о честности, порядочности и справедливости», - сообщили в пресс-службе. Отметим, что, судя по релизу, мысли о будущем Казахстана без коррупции посетили умы учеников 3-4 классов, именно для них были подготовлены новые сказки. Также школьникам показали слайды на тему: «Подарки и другие способы благодарности». - Ожидаемый результат в том, чтобы сформировать и закрепить в сознании детей то, что подарки дарят от чистого сердца, а не для того, чтобы что-либо получить взамен или чего-то не делать, - отметили в департаменте по делам госслужбы.