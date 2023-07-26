Антиковидные вакцины на миллионы долларов могут пропасть в Казахстане
В Казахстане имеются 400 тысяч доз коронавирусных вакцин, стоимость которых исчисляется миллионами долларов. Срок их годности истекает уже в этом году, сообщает «31 канал».
Все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, отменены. Но, как выяснилось, прививочная кампания не остановлена. И споры вокруг неё не утихают.
Ежедневно в Казахстане фиксируется в среднем от 50 до 200 новых случаев заражения Covid-19. Болезнь, как правило, протекает в лёгкой форме, как обычное ОРВИ. Всего в стране привито больше 10 млн граждан. Однако эта цифра у многих вызывает сомнение.
— Другой вопрос – кому, как сделали вакцину. Потому что у многих вакцинация была «липовая». Те, у кого не было вакцинации, могут пострадать и будут страдать. Так что с вакцинацией государство не справилось полностью, – отметил пульмонолог Абзал Малбасканов.
В Министерстве здравоохранения считают, что оставшимся дозам вакцины найдут применение до конца текущего года.
— На сегодня по республике ревакцинировали 5,8 млн человек, охват подлежащего населения составил 71%. Общее количество повторно ревакцинированных – 1,4 млн человек, охват составил 58% от подлежащего населения, – сообщили в ведомстве.
Пандемия была объявлена 11 марта 2020 года. По подсчётам ВОЗ, вирус за это время унёс жизни около 20 миллионов человек.
