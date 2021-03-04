Сотрудники полиции также собрали материал и передали его в департамент экономических расследований, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". АО "Казпочта" проводит расследование из-за пропажи денег клиентов со счетов Иллюстративное фото из архива "МГ" О том, что у жителей села Дарьинск, района Байтерек, пропали деньги со счетов в "Казпочте", сообщила "Уральская неделя". Деньги пропали со счета православного храма. Пропавшие 500 тысяч тенге предназначались для продолжения строительства здания воскресной школы на территории храма. Священнослужитель Георгий Лемачко рассказал о том, что у его дочери, которая получает пенсию по инвалидности, тоже пропали деньги с пенсионного счёта, а ее подпись кто-то подделал. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в Приуральный отдел полиции района Байтерек поступило два заявления по факту хищения с "Казпочты". Материал был собран и передан в департамент экономических расследований. В пресс-службе АО «Казпочта» подтвердили факт совершения неправомерных действий по счетам клиентов в Западно-Казахстанском областном филиале АО «Казпочта». - Данный факт выявлен во время проведения внутренней ревизии. В отношении виновных работников материалы переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих процессуальных мер. В настоящий момент также по данному факту проводится внутреннее служебное расследование. В случае подтверждения фактов недостачи денег на счетах клиентов, данные средства будут полностью возмещены со стороны АО «Казпочта», - сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что о результатах проверки будет сообщено позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.