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Социум

АО «СПК «Орал» реализует ряд социально значимых проектов в области

В акимате ЗКО обсудили вопросы инвестиционного развития и инструменты поддержки государства под председательством первого заместителя акима области Мухтара Манкеева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ходе совещания были затронуты вопросы реализации инвестиционных проектов области, в том числе реализуемых АО «СПК «Орал». На сегодняшний день АО «СПК «Орал» реализует ряд таких социально значимых проектов, как строительство доступного жилья, 100 мест для уличной торговли, реконструкция терминала аэровокзала международного аэропорта «Орал». Строительство доступного жилья осуществляется
Дана Рахметова
АО «СПК «Орал» реализует ряд социально значимых проектов в области
В акимате ЗКО обсудили вопросы инвестиционного развития и инструменты поддержки государства под председательством первого заместителя акима области Мухтара Манкеева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ходе совещания были затронуты вопросы реализации инвестиционных проектов области, в том числе реализуемых АО «СПК «Орал». На сегодняшний день АО «СПК «Орал» реализует ряд таких социально значимых проектов, как строительство доступного жилья, 100 мест для уличной торговли, реконструкция терминала аэровокзала международного аэропорта «Орал». Строительство доступного жилья осуществляется в п. Зачаганск (пятно №27) для вкладчиков АО «ЖССБК» Здесь подрядной организацией ТОО «Алтим» возводится 180-квартирный жилой дом. Стоимость проекта составляет 1,8 млрд тенге. Стоит также отметить, что квартиры в данном МЖД будут реализовываться по цене от 170 тысяч тенге за кв. м. Жилой дом планируется сдать в июле 2020 года. По реализации проекта по 100 мест для уличной торговли АО «СПК «Орал» предоставляет земельные участки через аукцион на портале www.zem.kz. В скором времени планируется выставить на аукцион более 25 участков в городе Уральск. При этом первоначальный взнос для участия в аукционе составит 75 тысяч тенге. Участники аукциона могут приобрести участок на праве долгосрочной аренды для ведения торговой деятельности, оказания услуг и открытия пунктов общественного питания. Аукцион пройдет во второй половине ноября текущего года. В рамках реализации проекта по реконструкции терминала международного аэропорта «Орал» в июле этого года были начаты строительно-монтажные работы здания аэровокзала. В результате СМР была выявлена просадка существующих строений здания и фундамента. В этой связи проведено дополнительное техническое обследование, по итогам которого выявлена необходимость усиления конструкции и фундамента реконструируемого здания. – Будет проводиться корректировка ПСД, что приведет к увеличению сроков реконструкции на 6 месяцев. Объект планируется сдать в марте-апреле 2021 года, – отметил первый заместитель председателя правления АО «СПК «Орал» Артур Доскалиев. По итогам совещания Мухтар Манкеев поручил усилить работу по увеличению проектов СПК «Орал». По его словам, у социально-предпринимательской корпорации есть для этого все возможности.
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