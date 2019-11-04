АО «СПК «Орал» реализует ряд социально значимых проектов в области

В акимате ЗКО обсудили вопросы инвестиционного развития и инструменты поддержки государства под председательством первого заместителя акима области Мухтара Манкеева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ходе совещания были затронуты вопросы реализации инвестиционных проектов области, в том числе реализуемых АО «СПК «Орал». На сегодняшний день АО «СПК «Орал» реализует ряд таких социально значимых проектов, как строительство доступного жилья, 100 мест для уличной торговли, реконструкция терминала аэровокзала международного аэропорта «Орал». Строительство доступного жилья осуществляется