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Социум

АО «Жайыктеплоэнерго» решило проблему жителей дома, получивших огромные счета за тепло в Уральске

Жители дома по улице Шукурова встретились с руководством своего КСК и сотрудниками АО "Жайыктеплоэнерго", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На встрече люди обвиняли руководителей КСК в бездействии, отказываясь платить за услуги. - Раньше мы платили 144 тенге за один квадратный метр. После установки общедомового прибора учета стоимость услуги поднялась до 382 тенге. Мы не в силах оплатить такие огромные суммы, - говорит житель дома Анатолий УСАТЕНКО. Новый общедомовой прибор учета тепла фиксировал потребление горячей воды в три раза больше нормы. Вместо 3-4 тонн в час трехэтажное здан
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АО «Жайыктеплоэнерго» решило проблему жителей дома, получивших огромные счета за тепло в Уральске
Жители дома по улице Шукурова встретились с руководством своего КСК и сотрудниками АО "Жайыктеплоэнерго", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На встрече люди обвиняли руководителей КСК в бездействии, отказываясь платить за услуги. - Раньше мы платили 144 тенге за один квадратный метр. После установки общедомового прибора учета стоимость услуги поднялась до 382 тенге. Мы не в силах оплатить такие огромные суммы, - говорит житель дома Анатолий УСАТЕНКО. Новый общедомовой прибор учета тепла фиксировал потребление горячей воды в три раза больше нормы. Вместо 3-4 тонн в час трехэтажное здание потребляло 12. - Главный руководитель ТОО "VES-Champion" находится в Актобе. КСК никаких работ не проводит. В подвале текут трубы, света в подъездах нет. Мы руководство никогда в глаза не видели, - заявила жительница дома Лидия СКОРОБОГАТОВА. Однако представитель КСК заявил, что за тепло в квартирах не платит даже половина жителей. - Из более 20 квартир в этом доме платили только две. Мы не смогли подготовиться к отопительному сезону. Поэтому никаких работ не проводили. Но сейчас возьмем на контроль эту ситуацию, - заявил заместитель директора ТОО "VES-Champion" Ерлан ДАРИБАЕВ. В АО Жайыктеплоэнерго» отметили, что они на собственные средства установили дроссельное устройство, которое будет ограничивать перерасход горячей воды в доме. - Мы сделали работу, которую был обязан выполнить КСК. В феврале жители должны будут заплатить за тепло гораздо меньше. ТОО "VES-Champion" игнорировало все наши предписания. Но мы не могли оставить людей без тепла, - говорит начальник тепловой инспекции АО "Жайыктеплоэнерго" Бекболат КАМЕШОВ. Жители могут отказаться от услуг КСК. Но для этого нужно провести собрание и избрать старшего по дому. Тогда им придется самостоятельно обслуживать здание и прилегающую территорию. Напомним, в конце января жители этого дома заявили, что им приходят огромные счета за тепло после установки приборов учета за тепло.
Руслан АЛИМОВ  Фото автора
ЖКХ тепло

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