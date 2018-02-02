АО «Жайыктеплоэнерго» решило проблему жителей дома, получивших огромные счета за тепло в Уральске

Жители дома по улице Шукурова встретились с руководством своего КСК и сотрудниками АО "Жайыктеплоэнерго", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На встрече люди обвиняли руководителей КСК в бездействии, отказываясь платить за услуги. - Раньше мы платили 144 тенге за один квадратный метр. После установки общедомового прибора учета стоимость услуги поднялась до 382 тенге. Мы не в силах оплатить такие огромные суммы, - говорит житель дома Анатолий УСАТЕНКО. Новый общедомовой прибор учета тепла фиксировал потребление горячей воды в три раза больше нормы. Вместо 3-4 тонн в час трехэтажное здан