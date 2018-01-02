Стоит отметить, что долг все-таки имеет тенденцию к снижению. Этому способствует активная позиция по взысканию задолженностей. Активная работа по взысканию долгов началась еще до начала отопительной кампании. Обход должников и судебные иски стали обычным делом для тепловиков. На сегодняшний день предприятие должно за газ 530 млн тенге. В тоже время долги потребителей составляют 600 млн. - У нас было много должников, которые имели долги по несколько сотен тысяч тенге. Мы начали работу по выставлению их арестованных квартир на торги. И люди нашли деньги и вернули долг за газ, - сообщил генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» Мурат БАЙМЕНОВ. Около 65% тарифа составляет цена голубого топлива. Одна тысяча кубометров стоит 17800 тенге. В АО "Жайыктеплоэнерго" заявили, что в 2018 году начнется плановый ремонт газотурбинной установки фирмы «Hitachi» японского производства, которая установлена на ТЭЦ. - Оборудование для ГТУ доставлено из Японии в Уральск. Сейчас идет растаможка груза. Ремонт начнем в мае 2018 года. Подписан контракт с японской стороной. Именно их специалисты приедут в Уральск для монтажа основного оборудования, - заявил Мурат Байменов Напомним, что в этом году западноказахстанский филиала АО "Казтрансгазаймак" несколько раз перекрывал подачу голубого топлива на уральскую ТЭЦ.