Апашка-путешественница из Казахстана стала звездой Facebook

В социальной сети Facebook набирает популярность апашка-путешественница из Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фото из социальной сети Facebook.com 80-летняя бабушка по имени Лена Токсанбаева ездит по всему миру со своими детьми и внуками, фотографируясь у главных достопримечательностей. Умилительные снимки в группе в Facebook разместила ее внучка Айдын Токсанбаева. "80 лет! Лондон, Таиланд, Франция, Испания... Она прокатилась на всех каруселях Disneyland! Это моя Апашка!" - написала ее внучка. Публикация набрала более 1300 лайков и 430 перепостов за несколько часов - пользовател