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Апашка-путешественница из Казахстана стала звездой Facebook

В социальной сети Facebook набирает популярность апашка-путешественница из Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фото из социальной сети Facebook.com 80-летняя бабушка по имени Лена Токсанбаева ездит по всему миру со своими детьми и внуками, фотографируясь у главных достопримечательностей. Умилительные снимки в группе в Facebook разместила ее внучка Айдын Токсанбаева. "80 лет! Лондон, Таиланд, Франция, Испания... Она прокатилась на всех каруселях Disneyland! Это моя Апашка!" - написала ее внучка. Публикация набрала более 1300 лайков и 430 перепостов за несколько часов - пользовател
Marat
Апашка-путешественница из Казахстана стала звездой Facebook
В социальной сети Facebook набирает популярность апашка-путешественница из Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото из социальной сети Facebook.com
Фото из социальной сети Facebook.com
 Фото из социальной сети Facebook.com 80-летняя бабушка по имени Лена Токсанбаева ездит по всему миру со своими детьми и внуками, фотографируясь у главных достопримечательностей. Умилительные снимки в группе в Facebook разместила ее внучка Айдын Токсанбаева. "80 лет! Лондон, Таиланд, Франция, Испания... Она прокатилась на всех каруселях Disneyland! Это моя Апашка!" - написала ее внучка. Публикация набрала более 1300 лайков и 430 перепостов за несколько часов - пользователи Facebook восхищаются позитивной апашкой и требуют более подробного рассказа о ее путешествиях.
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 Корреспондент Tengrinews.kz отыскала апашку-путешественницу и разузнала о самых интересных моментах ее путешествий. "Впервые за границу я полетела в Лондон, тогда мне было 79 лет. Внуки уговорили, сама я не хотела, боялась перелета. Но полет перенесла хорошо, - рассказывает 80-летняя Лена Токсанбаева. - С собой мы взяли казы-карта, поэтому проблем с питанием не было. Но их еда мне тоже пришлась по душе. Затем дети предложили полететь в Таиланд - позагорать и подышать чистым воздухом, увидеть джунгли и экзотических животных, и мы отправились туда. Я же их язык не понимаю: тайцы мне на своем что-то говорили, а я им - по-казахски. А этих их насекомых я не ела. Только супы", - рассказала бабушка.
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 Внучка апашки-путешественницы Айдын Токсанбаева призналась, что однажды произошел небольшой казус - бабушку потеряли. "Мы лежали на пляже, загорали. Вздремнули, проснувшись, обнаружили, что бабушки нет. Мы испугались. Спросили у соседей, не видели ли ее. А оказалось, что она пошла купаться - она так любит плавать, не вылазила из воды", - говорит Айдын.
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 По словам внучки, апашка никогда не устает. После загруженного дня сразу ложится спать, чтобы подольше сохранить энергию. К примеру, так было во Франции. Айдын Токсанбаева рассказывает, что в Париже они сняли небольшой номер и в нем было настолько тесно, что бабушка постоянно задевала других членов семьи, торопилась принять душ и стремилась быстрее лечь спать. "Она хотела все успеть, - продолжает внучка. - Она прокатилась на всех каруселях Disneyland и ей не было страшно. Мы стояли в очереди, и одна американская семья между собой обсуждала и удивлялась, как такая пожилая женщина может кататься на каруселях, и пыталась нас предупредить, что это очень опасно. Но бабушка не боялась, она была счастлива", - говорит собеседница.
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 80-летняя бабушка везде путешествует в казахской национальной одежде (камзол). Внучка апашки говорит, что всегда отдыхают с семьей и хотят показать обществу, что "бабушки созданы не только для огорода". "Наши поездки оплачивает наш папа. Конечно, мы экономим и копим на путешествия. Теперь моя бабушка хочет поехать в Мекку в следующем году, надеюсь, все получится", - добавила она.
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   Фото с сайта Tengrinews.kz

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