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Социум

Apple перейдёт на зарядку типа USB-C

Apple будет выпускать iPhone с портом для зарядки USB Type-C вместо Lighting. Фото: apple.com Главный маркетолог Apple Грег Джосвиак сообщил, что компании придётся внедрить в iPhone порт USB-C для зарядки, чтобы выполнить требования Евросоюза. - Очевидно, нам придётся подчиниться, у нас нет выбора, - заявил он на конференции WSJ Tech Live в Калифорнии. Он напомнил, что согласно принятому в Евросоюзе закону, с осени 2024 года все мобильные телефоны и планшеты должны использовать зарядку USB-C. Apple представила десятое поколение планшетов iPad Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, по
Дана Рахметова
Apple перейдёт на зарядку типа USB-C
Apple будет выпускать iPhone с портом для зарядки USB Type-C вместо Lighting.
Экраны без «чёлки» и спутниковая связь: Apple представила новый iPhone 14
Экраны без «чёлки» и спутниковая связь: Apple представила новый iPhone 14
Фото: apple.com Главный маркетолог Apple Грег Джосвиак сообщил, что компании придётся внедрить в iPhone порт USB-C для зарядки, чтобы выполнить требования Евросоюза.
- Очевидно, нам придётся подчиниться, у нас нет выбора, - заявил он на конференции WSJ Tech Live в Калифорнии.
Он напомнил, что согласно принятому в Евросоюзе закону, с осени 2024 года все мобильные телефоны и планшеты должны использовать зарядку USB-C. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
apple

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