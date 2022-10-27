Apple перейдёт на зарядку типа USB-C

Apple будет выпускать iPhone с портом для зарядки USB Type-C вместо Lighting. Фото: apple.com Главный маркетолог Apple Грег Джосвиак сообщил, что компании придётся внедрить в iPhone порт USB-C для зарядки, чтобы выполнить требования Евросоюза. - Очевидно, нам придётся подчиниться, у нас нет выбора, - заявил он на конференции WSJ Tech Live в Калифорнии. Он напомнил, что согласно принятому в Евросоюзе закону, с осени 2024 года все мобильные телефоны и планшеты должны использовать зарядку USB-C. Apple представила десятое поколение планшетов iPad Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, по