Фото: Apple Новый iPad оснащён большим дисплеем и 12-мегапиксельной фронтальной камере. Разъём Lightning заменили на USB-C порт. Apple отказалась от разъёма для наушников и кнопки «Домой». Touch ID же поместили на кнопку питания. Обновлённая версия доступна в пыльно-голубом, розовом, серебристом и жёлтом цвете. В США продажи стартуют 26 октября, планшет будет стоит 449 долларов - более 210 тысяч тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.