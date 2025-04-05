Ақтөбе облысында егістік алқабы 723 мың га құрады

Биыл Ақтөбе облысында 723 мың гектар жерге егін егу жоспарланыпты. Ауыл шаруашылығы министрлігінің келтірген мәліметіне сүйенсек, дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар – 401,5 мың гектар, майлы дақылдар – 60,5 мың гектар, мал азығы дақылдары – 256 мың гектар, картоп – 2,8 мың гектар, көкөніс пен бақша дақылдары – 2,5 мың гектарды құрамақ. 2024 жылмен салыстырғанда биыл майлы дақылдар 13,4 мың гектарға, ал мал азығы дақылдары 36 мың гектарға ұлғаяды. Аймақта тұқым қажеттілігі 40,5 мың тоннаны құрайды.
Көктемгі егіс науқанына 1,5 мың трактор, 100-ден астам егіс кешені, 1,4 мың сеялка мен топырақ өңдеу агрегаты жұмылдырылады. Шаруалар техниканың 95 пайызға дайындапты. Қалғанын жөндеп жатыр. Биыл егіс жұмыстарын жүргізу үшін 6,2 мың тонна жеңілдетілген дизель отыны бөлінді. Шаруа қожалықтарына арналған бағасы бір литрі 253 теңгені құрайды.Бұл нарықтық бағадан 15% пайызға арзан.
Министрлік Ақтөбе облысында ауыл шаруашылығы өндірушілерін қолдау мақсатында жергілікті бюджеттен өсімдік шаруашылығын субсидиялауға 1,2 миллиард теңге бөлінгенін хабарлады. Сонымен қатар, аймақта «Кең дала-2» бағдарламасы аясында «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы және «Ақтөбе» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы арқылы егіс науқанын 5% жылдық мөлшерлемемен қаржыландыру жүргізілмек. Қазіргі таңда 5,4 миллиард теңгеге өтінім қабылданып, 4,5 миллиард теңгесі мақұлданыпты.