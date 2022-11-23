Арабские имена для новорождённых пользуются популярностью в Алматы

Популярные в этом году имена назвали в департаменте юстиции Алматы. Иллюстративное фото с сайта Pixabay Руководитель отдела РАГС Наурызбайского района Диляра Килыбаева в ходе брифинга в РСК рассказала, что редкие имена малышам алматинцы дают редко. Сейчас популярностью пользуются имена арабские, как для девочек, так и для мальчиков. Исполняющая обязанности руководителя методологического обеспечения и контроля в сфере регистрационной службы Ляззат Сыдыкова следом озвучила самые популярные имена в этом году: Абай, Омар, Ислам, Мухамед, Марк, Али, Дар, Алан, Альтаир, Хамза, Томирис, Еликай, Зере,