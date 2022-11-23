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Социум

Арабские имена для новорождённых пользуются популярностью в Алматы

Популярные в этом году имена назвали в департаменте юстиции Алматы. Иллюстративное фото с сайта Pixabay Руководитель отдела РАГС Наурызбайского района Диляра Килыбаева в ходе брифинга в РСК рассказала, что редкие имена малышам алматинцы дают редко. Сейчас популярностью пользуются имена арабские, как для девочек, так и для мальчиков. Исполняющая обязанности руководителя методологического обеспечения и контроля в сфере регистрационной службы Ляззат Сыдыкова следом озвучила самые популярные имена в этом году: Абай, Омар, Ислам, Мухамед, Марк, Али, Дар, Алан, Альтаир, Хамза, Томирис, Еликай, Зере,
Дана Рахметова
Арабские имена для новорождённых пользуются популярностью в Алматы
Популярные в этом году имена назвали в департаменте юстиции Алматы.
Новорождённого ребёнка выбросили в туалет в Атырауской области
Новорождённого ребёнка выбросили в туалет в Атырауской области
Иллюстративное фото с сайта Pixabay Руководитель отдела РАГС Наурызбайского района Диляра Килыбаева в ходе брифинга в РСК рассказала, что редкие имена малышам алматинцы дают редко. Сейчас популярностью пользуются имена арабские, как для девочек, так и для мальчиков. Исполняющая обязанности руководителя методологического обеспечения и контроля в сфере регистрационной службы Ляззат Сыдыкова следом озвучила самые популярные имена в этом году: Абай, Омар, Ислам, Мухамед, Марк, Али, Дар, Алан, Альтаир, Хамза, Томирис, Еликай, Зере, Тогжан, Америя, Рамина. Также были случаи, когда малышей называли Касым, Жомарт и Кемел. На вопрос о том, сколько малышей с 20 ноября носят имя Сайлау, в ведомстве ответили, что говорить об этом пока рано. Только через месяц станет известно, сколько родителей называли детей в честь прошедших выборов президента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы имя

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