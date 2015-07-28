Арестован виновник смертельного ДТП в Уральске

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Уральский городской суд. Фото из архива "МГ" Уральским городским судом был санкционирован арест сроком на 2 месяца водителя "Тойота Камри", наехавшего на мосту на мотоцикл. В результате ДТП 2 человека скончались на месте аварии. Напомним, 21 июля в 2.20 ночи на мосту по проспекту Евразия произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Водитель "Тойота Камри", совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с мотоциклом. Водитель и пассажир мотоцикла от полученных ран скончались. Позже