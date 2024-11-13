Побег совершила арестованная казахстанка пока конвоир спал

Как сообщили в Верховном суде Казахстана, следственно-арестованная женщина находилась в палате больницы вместе с инспектором-психологом. Другой конвоир должен был дежурить в коридоре возле двери больничной палаты.

Как сообщили в Верховном суде Казахстана, следственно-арестованная женщина находилась в палате больницы вместе с инспектором-психологом. Другой конвоир должен был дежурить в коридоре возле двери больничной палаты.

Примерно в 4.00 утра арестованная, воспользовавшись тем, что конвоир в палате спала, привязала две простыни к батарее отопления, спустилась через окно на улицу и убежала. В последующем она была задержана и снова водворена в учреждение уголовно-исполнительной системы.

Однако на этом история не закончилась. За грубое нарушение служебной дисциплины конвоир, дежуривший в коридоре, был уволен со службы. Он не согласился с таким решением, подал в суд и потребовал восстановить его на службе. Местные суды несколько раз отказали ему, и он обратился в Верховный.

– Закон РК «О правоохранительной службе» содержит четкий перечень оснований грубых нарушений служебной дисциплины, но нарушение, вмененное истцу, к ним не отнесено и не могло быть основанием для расторжения с ним трудового договора. Истец (мужчина) не должен был охранять женщину. Если в больницу помещена подозреваемая или обвиняемая женщина, то на пост по ее охране назначаются контролеры-женщины, - сообщили в верховном суде.

Кроме того, допущены нарушения при организации охраны подследственной, так как женщину поместили в палате, не оборудованной решетками на окнах, отсутствовала локальная дверь.

Таким образом суд удовлетворил иск конвоира и восстановил его на службе.