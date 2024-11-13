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Происшествия Социум

200 часов общественных работ получил житель Уральска за приставание к девочке

В Уральском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя города. Его обвинили по статье 121-1 УК РК «Приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16 лет».
Арайлым Усербаева
200 часов общественных работ получил житель Уральска за приставание к девочке

В Уральском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя города. Его обвинили по статье 121-1 УК РК «Приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16 лет».  

Из материалов уголовного дела следует, что подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вместе с другом направился собирать яблоки. Проходя мимо магазина, он встретил малолетнюю дочь знакомого. Он остановил девочку и стал спрашивать как у нее дела. Последняя ни о чем не подозревая, остановилась и вступила в диалог с подсудимым. 

Позже девочка, закончив диалог, попыталась уйти, однако подсудимый стал говорить, что она ему нравится, взяв её правую руку, поцеловал ее. Далее наклонившись к ней прошептал на ухо непристойные слова. После услышанных слов потерпевшая сразу пошла домой и о случившемся рассказала маме. 

Сам подсудимый не признал свою вину. Несмотря на это, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 200 часов общественных 

Приговор вступил в законную силу.

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