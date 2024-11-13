В Уральске самое дорогое арендное жилье

В разрезе регионов больше всего подорожало новое жильё в Таразе (на 8,6%), Актобе (на 7,9%), Талдыкоргане (на 7,2%), а также в Кокшетау и Кызылорде (по 7,1%). На вторичном рынке лидерами роста цен стали Атырау (24,7%) и Астана (11,3%). Среди аренды самая высокая динамика в Уральске (24,2%), Шымкенте (21,9%) и Петропавловске (21%).

Цены на жильё в Казахстане за год заметно изменились. По данным Бюро национальной статистики, с октября 2023 по октябрь 2024 года стоимость перепродажи квартир на вторичном рынке выросла на 3,9%, а продажа нового жилья подорожала на 2,3%. Аренда благоустроенного жилья выросла на 6,7%.

В разрезе регионов больше всего подорожало новое жильё в Таразе (на 8,6%), Актобе (на 7,9%), Талдыкоргане (на 7,2%), а также в Кокшетау и Кызылорде (по 7,1%). На вторичном рынке лидерами роста цен стали Атырау (24,7%) и Астана (11,3%). По аренде жилья самая высокая динамика наблюдается в Уральске (24,2%), Шымкенте (21,9%) и Петропавловске (21%).

С октября по сентябрь 2024 года цены на новое жильё выросли на 0,6%, а перепродажа квартир упала на 0,4%. Аренда выросла на 0,6%. В октябре 2024 года зарегистрировано 39 143 сделки с жильём: 8 690 – по индивидуальным домам, 30 453 – по квартирам. По сравнению с сентябрём количество сделок уменьшилось на 1%. Самое значительное снижение зафиксировано в ЗКО (-21,5%) и Северо-Казахстанской области (-19,8%).

Количество сделок с квартирами осталось стабильным, с уменьшением на 0,2%. В октябре было проведено 30 453 сделки – 77,8% всех сделок. Сделки с индивидуальными домами снизились на 3,8% за месяц.

Как сообщили аналитики, они ежемесячно отслеживает цены на рынке жилья, используя данные из объявлений и строительных компаний.