Через суд хотел вернуть квартиру с клопами житель Уральска

Перед покупкой мужчина несколько раз осмотрел и проверил дом, также опросил соседей нет ли сырости либо другие дефекты. Выяснив, что проблем нет, покупатель решился на покупку дома. Однако в апреле, когда он с семьей въехал в жилье увидел, что по квартире летают жуки.

В суд №2 города Уральск обратился мужчина, который просил признать недействительным договор купли-продажи недвижимого имущества. В марте этого года он купил квартиру. Перед покупкой мужчина несколько раз осмотрел и проверил дом, также опросил соседей нет ли сырости либо другие дефекты. Выяснив, что проблем нет, покупатель решился на покупку дома. Однако в апреле, когда он с семьей въехал в жилье увидел, что по квартире летают жуки.

Через некоторое время насекомые начали беспокоить и кусать. После осмотра внутренней части дома он заметил, что большая часть насекомых была в мебели, которую оставил прежний владелец квартиры.

– По данному факту специалист дезинфекционного центра ЗКО провел исследование, и по подготовленному заключению установлено, что в квартире имеются клопы, они обитают 3-4 месяца, и образовался паразитарный очаг. Суд тщательно изучил материалы дела и установил, что истец приобрел имущество добровольно и согласно заключению эксперта можно избавиться от насекомых отравив их.

Других доказательств признании иска недействительным истцом не было предоставлено, - сообщили в суде ЗКО.

Таким образом суд отказал мужчине признавать договор купли-продажи недействительным. Решение вступило в законную силу.