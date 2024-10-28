Насекомые в спальнях: 174 атырауских школьника отправили домой из российского пансионата

Дети отправили родителям видео из лагеря. По их словам, насекомые ползают по кроватям, и из-за этого школьники не могут спать по ночам.

Детей, пострадавших от весеннего паводка, отправили на отдых в российский лечебный пансионат «Геолог Казахстана». Из города Кульсары туда поехали 174 ребёнка. Однако условия, в которых они оказались, вызывают серьёзные опасения, передаёт azh.kz.

Дети отправили родителям видео из лагеря. По их словам, насекомые ползают по кроватям, и из-за этого школьники не могут спать по ночам. Родители переживают за безопасность детей и требуют вернуть их домой.

— Наши дети поехали в лагерь в Железноводск и уже хотят вернуться обратно. Все из-за того, что в спальнях куча тараканов. Они прислали видео – в лагере царит антисанитария. Мы требуем вернуть наших детей домой, — возмущаются родители .

Родители школьников настаивают на привлечении к ответственности чиновников, которые организовали этот отдых. В ответ на их жалобы в акимате сообщили, что проводится дезинсекция, и детей уже начали вывозить из лагеря.

— Дети добрались до пансионата 27 октября около 22:00. Однако из-за погоды в тот день случилось так, что насекомые с лесного массива попали в здание пансионата. В настоящее время проводится дезинсекция и в связи с ситуацией организуется срочная репатриация детей, — пояснили местные власти .

Сейчас управление образования Атырауской области занимается организацией безопасного возвращения детей. Выезд запланирован на 28 октября. Рядом со школьниками находятся 18 сопровождающих.