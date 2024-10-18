«Опасная для общества болезнь» - казахстанский депутат о квадробинге

Депутат Мажилиса Даулет Мукаев на своей странице в Instagram опубликовал пост, в котором рассказывает о своих опасениях касательно квадробинга (субкультура, при которой дети и подростки подражают животным, перемещаясь на четвереньках и используя аксессуары, такие как маски и накладные хвосты - прим. автора). По его словам, необходимо внимательно изучить этот вопрос.

Депутат Мажилиса Даулет Мукаев на своей странице в Instagram опубликовал пост, в котором рассказывает о своих опасениях касательно квадробинга (субкультура, при которой дети и подростки подражают животным, перемещаясь на четвереньках и используя аксессуары, такие как маски и накладные хвосты - прим. автора). По его словам, необходимо внимательно изучить этот вопрос.

– Нам нужно сейчас принимать меры, иначе мы можем нанести непоправимый урон будущему поколению. С каждым днем количество квадроберов увеличивается, они ведут себя как животные, передвигаются на четвереньках, прыгают, мяукают, гавкают и воют, даже могут поцарапать вас или укусить. Квадробинг широко распространен в Америке, Европе и даже в соседней России и Узбекистане. Таким образом люди теряют человеческий облик. Нам нужен закон и порядок. Если мы сейчас не предпримем конкретные шаги, то завтра уже может быть поздно, - говорит Даулет Мукаев.

Поведение квадроберов, по мнению депутата, должны изучить компетентные органы. Родителям же он посоветовал обращать внимание на поведение своих детей, чаще разговаривать с ними и уделять больше внимания.