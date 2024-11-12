Суд отказал чиновникам в принудительном выселении жительницы ЗКО из квартиры

В Жанибекский районный суд обратился отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области. Чиновники просили суд принудительно выселить из жилья женщину. По их словам, они несколько раз проводили рейды, чтобы проверить проживает ли она в предоставленной квартире. Выяснив, что женщина не живет в этом жилище, обратились в суд. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

В Жанибекский районный суд обратился отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области. Чиновники просили суд принудительно выселить из жилья женщину. По их словам, они несколько раз проводили рейды, чтобы проверить проживает ли она в предоставленной квартире. Выяснив, что женщина не живет в этом жилище, обратились в суд. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

На судебном заседании женщина иск не признала, пояснила, что проживала в указанном доме до мая 2021 года, затем уехала на работу в Уральск, сейчас работает экспертом в Национальном центре тестирования, с 2021 года не имеет задолженности по оплате аренды жилья, за коммунальные услуги, и просила отклонить в удовлетворении иска.

— Суд, изучив материалы дела, пришел к следующим выводам: отсутствие ответчика по месту жительства в указанные в актах сроки не может быть основанием для его выселения из места жительства. Согласно представленным истцом доказательствам, 1 февраля, 13 мая, 18 июля, 31 августа 2024 года были составлены акты об отсутствии ответчика в арендованном доме. Из объяснений ответчика выяснены обстоятельства, что с 2021 года она работает экспертом в Национальном центре тестирования в городе Уральск. Данный факт подтверждается трудовой книжкой и трудовым договором, заключенным между Национальным центром тестирования и ответчиком, - сообщили в областном суде.

По закону жилье в государственном жилищном фонде закрепляется за гражданами на весь период работы при выходе их на работу по трудовому договору. Таким образом, суд отказал отделу ЖКХ принудительно выселить женщину из квартиры.

Решение не вступило в законную силу.