«Ходит на работу»: глава ЗКО о массовом ДТП с сотрудником акимата

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев прокомментировал ситуацию с пьяной ездой сотрудника акимата, в результате которой пострадали 18-летняя девушка и 37-летний мужчина.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на пресс-конференции в СЦК прокомментировал ситуацию с пьяной ездой сотрудника акимата, в результате которой пострадали 18-летняя девушка и 37-летний мужчина.

— Правоохранительные органы занимаются данным вопросом. После завершения данное дело будет передано в суд, - сказал Турегалиев.

Глава региона также сообщил, что находящийся под следствием все еще ходит на работу.

Напомним, 1 октября в департаменте полиции ЗКО сообщили, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с «ВАЗ» и Skoda Rapid. По имеющейся у редакции информации, за рулём Volkswagen Tiguan находился сотрудник аппарата акимата ЗКО Ербол Найзабеков.

Сам Найзабеков на просьбу прокомментировать ДТП, сказал: «Я вам сейчас ничего не хочу отвечать». Руководитель аппарата акимата ЗКО Нурдильда Ораз подтвердил, что Ербол Найзабеков действительно работает в аппарате акимата ЗКО на должности руководителя отдела (на сайте акимата значится, что Ербол Найзабеков является руководителем Службы внутреннего аудита).

4 октября в ответе на официальный запрос редакции «МГ» полицейские ответили, что водитель Volkswagen Tiguan по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения «средней степени». Однако в запросе не ответили: водворили ли пьяного водителя в ИВС после ДТП.

Позже в редакцию «МГ» прислали видео момента аварии.

14 октября на запрос редакции в пресс-службе департамента полиции ответили, что дело по ДТП, совершенному в состоянии алкогольного опьянения в суд еще не направляли.