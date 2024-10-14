Появилось видео массового ДТП с сотрудником акимата ЗКО

Массовое ДТП сотрудник акимата ЗКО совершил первого октября в 00:10 на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина.

Первого октября в департаменте полиции ЗКО сообщили, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с «ВАЗ» и Skoda Rapid. По имеющейся у редакции информации, за рулём Volkswagen Tiguan находился сотрудник аппарата акимата ЗКО Ербол Найзабеков.

Четвертого октября в ответе на официальный запрос редакции «МГ» полицейские ответили, что водитель Volkswagen Tiguan по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения «средней степени».

Позже в редакцию «МГ» прислали видео момента аварии.

Сегодня, 14 октября, на запрос редакции в пресс-службе департамента полиции ответили, что дело по ДТП, совершенному в состоянии алкогольного опьянения в суд еще не направляли.

К слову, в пресс-службе акимата ЗКО пообещали прокомментировать ДТП после выяснения обстоятельств.