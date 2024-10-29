Житель Уральска лишился квартиры за неуплату налогов

Должник не исполнил свои обязательства и не погашал задолженность. По этой причине его квартиру передали на торги. Аукцион назначен на 8 ноября. Стартовая цена составляет 15 279 550 тенге.

Как сообщили в департаменте госдоходов по Западно-Казахстанской области, отсрочка или рассрочка по уплате налогов и плат представляет собой изменение срока уплаты налогов и плат при наличии оснований.

Так, решением управления государственных доходов от 7 марта 2023 года жителю Уральска предоставили рассрочку по уплате налогов. В качестве залогового имущества он предоставил двухкомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме по улице Курмангазы. Срок предоставления рассрочки составил 12 месяцев, график оплаты по рассрочке - до 18 числа ежемесячно.

Однако должник не исполнил свои обязательства и не погашал задолженность. По этой причине его квартиру передали на торги. Аукцион назначен на 8 ноября. Стартовая цена составляет 15 279 550 тенге.

По данным пресс-службы ДГД по ЗКО, с начала года на торги было вынесено 34 объекта описанного имущества на общую сумму 305,2 миллиона тенге.

Напомним, руководитель управления непроизводственных платежей ДГД по ЗКО Тимур Тулепов рассказал, что всего по области зарегистрировано 238 911 физических лиц, у которых в собственности есть 437 130 движимых и недвижимых объектов налогообложения. В 2024 году всем физлицам исчислено налогов на сумму три миллиарда тенге.

Вместе с тем глава управления подчеркнул, что по суммам задолженности более 1 МРП (3692 тенге) через тридцать рабочих дней после вручения уведомления направляются сформированные налоговые приказы на принудительное взыскание задолженности, который через 5 рабочих дней передается на исполнительное производство частным судебным исполнителям. С начала года и до сентября было направлено к ЧСИ 1505 налоговых приказов на сумму 111 миллионов тенге, из которых взыскано по 848 налогоплательщикам 51,5 миллиона тенге.