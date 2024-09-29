Руководитель управления непроизводственных платежей ДГД по ЗКО Тимур Тулепов рассказал, что всего по области зарегистрировано 238 911 физических лиц, у которых в собственности есть 437 130 движимых и недвижимых объектов налогообложения. В 2024 году всем физлицам исчислено налогов на сумму три миллиарда тенге. Кроме того по 271 85 налогоплательщикам предоставлены льготы на сумму 130,6 миллиона тенге. По состоянию на 25 сентября 2024 года в бюджет поступило 2,6 миллиарда тенге, что на 17,3 % больше плана на девяти месяцев 2024 года.

По всей задолженности физических лиц, на 22 сентября 21 317 западноказахстанцев должны по местным налогам (налогу на имущество и налогу на транспортные средства - прим. автора) с физических лиц 271,5 миллиона тенге. По структуре долгов наибольший процент приходится на транспортный налог 88,1% или сумма задолженности составляет 239,2 миллиона тенге.

– Всем должникам не оплатившим своевременно налоги, направляются уведомления о налоговой задолженности физических лиц. В соответствии с налоговым законодательством уведомления по предстоящим суммам налога направляются собственникам. Кроме того, пользователям мобильного приложения АО «Каспий банк» и АО «Халык банк» уведомления направлены в виде PUSH-уведомлений. За период с начала года и до сентября месяца всем несвоевременно оплатившим налоги направлено 30 862 уведомлений из которых 9545 уже оплатили свои налоги, - рассказал Тимур тулепов.

Вместе с тем глава управления подчеркнул, что по суммам задолженности более 1 МРП (3692 тенге) через тридцать рабочих дней после вручения уведомления направляются сформированные налоговые приказы на принудительное взыскание задолженности, который через 5 рабочих дней передается на исполнительное производство частным судебным исполнителям. С начала года и до сентября было направлено к ЧСИ 1505 налоговых приказов на сумму 111 миллионов тенге, из которых взыскано по 848 налогоплательщикам 51,5 миллиона тенге.

Оплатить налог можно через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня, портал «Электронное правительство», наличными в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, а также с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах.



