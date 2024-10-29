На 184 тысячи тенге оштрафовали главного налоговика Уральска за неисполнение решения суда

По информации пресс-службы суда ЗКО, житель Уральска обратился в специализированный межрайонный административный суд ЗКО с иском. Как выяснилось, ранее он направил заявление о применении процедуры внесудебного банкротства в адрес Управления государственных доходов по городу Уральск, на что получил отказ. Суд в свою очередь выявил нарушение управлением госдоходов Закона «О восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

По информации пресс-службы суда ЗКО, житель Уральска обратился в специализированный межрайонный административный суд ЗКО с иском. Как выяснилось, ранее он направил заявление о применении процедуры внесудебного банкротства в адрес Управления государственных доходов по городу Уральск, на что получил отказ. Суд в свою очередь выявил нарушение управлением госдоходов Закона «О восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

- Решением СМАС ЗКО иск был удовлетворен, уведомление налогового органа было признано незаконным. Суд обязал ответчика в месячный срок провести и закончить возбужденную административную процедуру в отношении истца. Вместе с тем, с ответчика взысканы расходы по оплате помощи представителя в размере 70 000 тенге, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 18 460 тенге. 27 августа 2024 года решение вступило в законную силу, направлено на исполнение 4 сентября. Однако, решение суда в установленный срок исполнено не было, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Позже суд назначил заседание, на которое руководитель налогового органа не пришел, представив заявление о том, что запланировано заседание Комиссии по экономике и бюджету. Представитель ответчика пояснила, что сейчас они предпринимают меры по исполнению судебного акта, даже направили ходатайство в вышестоящий орган о выделении денежных средств.