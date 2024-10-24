Двоих акимов Уральска оштрафовали

Отметим, что в качестве ответчиков выступали два акима Уральска - бывший градоначальник Миржан Сатканов и нынешний Мурат Байменов. Определения суда не вступили в законную силу.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, 15 жителям Уральска в городском акимате отказались выделить земельные участки в садовых товариществах. Они не согласились с таким решением и оспорили его в суде, направив два иска.

Суд установил, что участки находятся в черте города, а отсутствие чётких границ не мешает получить их в собственность. При этом истцы в составе садоводческих товариществ несли и несут бремя содержания участков, оплачивают членские взносы.

Поэтому исковые требования семи истцов удовлетворены в полном объеме, а постановления акимата в их части признаны незаконными. Суд обязал акимат в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения суда в силу восстановить нарушенные права истцов и предоставить им участки. По материалам второго дела, двое истцов владеют земельными участками на праве временного возмездного краткосрочного землепользования. На этих участках расположены зарегистрированные строения.

Суд обязал акимат предоставить участки семи истцам в течение 10 рабочих дней.

Во втором деле истцы добивались оформления участков, которыми они уже временно владеют и имеют на них строения. Суд удовлетворил их требования и обязал акимат пересмотреть заявления.

Оба решения суда вступили в законную силу, однако акимат не исполнил их. Поэтому суд взыскал с акимата по 369 тысяч тенге по каждому делу.

– Но, несмотря на это, акимат не исполнил решение суда по второму административному делу. Поэтому на акимат наложено повторное взыскание в сумме 221 тысячи тенге, – говорится в сообщении.

Отметим, что в качестве ответчиков выступали два акима Уральска - бывший градоначальник Миржан Сатканов и нынешний Мурат Байменов. Определения суда не вступили в законную силу.

Напомним, Мурат Байменов был назначен акимом Уральска 1 октября. Ранее 55-летний Байменов занимал должность заместителя акима района Байтерек.

До него кресло градоначальника занимал Миржан Сатканов. 22 июля он по собственному желанию подал в отставку. Причиной своего решения Сатканов назвал ухудшение состояния здоровья. На протяжении длительного времени он находился на больничном. Его назначили на этот пост в апреле 2022 года.

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