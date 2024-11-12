620 тысяч гектаров неиспользуемых земель вернули государству в ЗКО

Глава региона подчеркнул, что со стороны местных исполнительных органов в этом направлении ведется системная работа на ежедневной основе.

Глава региона подчеркнул, что со стороны местных исполнительных органов в этом направлении ведется системная работа на ежедневной основе.

- Глава государства обратил особое внимание на вопрос эффективного использования земель. Так, за последние 3 года в собственность государства возвращено 620 тысяч гектаров неиспользуемых по назначению земельных участков сельскохозяйственного назначения, - рассказал Нариман Турегалиев.

По его словам, по состоянию на 1 января 2022 года дефицит пастбищ по области составлял 339 тысяч га, на сегодняшний день этот показатель снизился в 13 раз - до 25 тысяч га.

Около 458 тысяч гектаров земельных участков внесены в резерв, 140 тысяч га – переведены в категорию земель населенных пунктов. В результате населенные пункты обеспечены дополнительными пастбищными и сенокосными угодьями общей площадью 607 тысяч га.