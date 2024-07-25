В департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО обратился уралец по поводу возврата денег, оплаченных за отделку и ремонт собственной квартиры. Исполнитель и потребитель подписали договор на ремонт квартиры, однако первый обязательства не выполнил.
— До обращения в департамент потребитель пытался решить вопрос, однако безуспешно. Потребитель направил заявление в департамент через e-Оtinish, приложив все подтверждающие документы. Специалисты ведомства направили претензии в адрес исполнителя. Так как, направление претензии не привело к разрешению вопроса, потребитель обратился в суд с исковым заявлением. 15 июля этого года стороны пришли к соглашению о разрешении спора. Исполнитель обязался перевести потребителю четыре миллиона тенге. Стороны подписали медиативное соглашение, — сообщили в департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО.