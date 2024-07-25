По информации Агентства по финансовому мониторингу, окончено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Досмуратова.

- Расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба государству. Мурат Досмуратов подозревается в том, что в период 2022-2023 годы при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование, необоснованно выделил из средств АНПЗ денежные средства и заключил соответствующий договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге. В отношении Досмуратова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - говорится в сообщении АФМ, пояснив, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.