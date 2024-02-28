Расследование ведут по факту злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

- Досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба государству, начато департаментом АФМ по Атырауской области при координации прокуратуры региона. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит, - говорится в сообщении Агентства.

Ранее СМИ сообщали, что в социальных сетях было опубликовано обращение главного инженера АНПЗ и представлена справка о срыве поставки мазута. Сообщалось о том, что главный инженер обвинил гендиректора в создании тревожной обстановки на заводе и финансовых хищениях со стороны руководства завода.

Гендиректор АНПЗ, в свою очередь, записал видеообращение, в котором сообщил о заведенных на некоторых сотрудников завода уголовных делах.

А 19 февраля пресс-служба АНПЗ распространила пресс-релиз, в котором говорилось, что “по результатам работы комиссии АО НК «КазМунайГаз» принято решение об освобождении от должностей генерального директора ТОО «АНПЗ» Г.Жусанбаева и заместителя генерального директора – главного инженера А.Шошанбаcова”.