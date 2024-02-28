По данным департамента полиции ЗКО, 28 февраля примерно в 07:30 возле здания «Жайык самалы» расположенного на улице Женис обнаружили труп мужчины. Он был без видимых признаков насильственной смерти.
— Для установления причины смерти труп направили на экспертизу. На месте работает следственно-оперативная группа, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Полицейские установили личность мужчины.