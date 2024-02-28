29 марта в районе Жилгородок среди ночи в собственной квартире были убиты женщина и её несовершеннолетний сын. 13-летняя девочка чудом выжила. С ножевыми ранениями её доставили в Областную детскую больницу. У неё были множественные колото резаные раны шеи и трахеи. В полиции сразу начали досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».

Подозреваемого задержали, но он покончил с собой. Недавно, касательно этого дела, на скамье подсудимых оказался оператор службы спасения ДЧС. Выжившая девочка звонила в службу спасения, но дежурный не сразу отреагировал на сообщение, решил, что она шутит.

Только после третьего звонка он направил на место скорую помощь. По этому факту было возбуждено дело по статье 371 УК РК «Халатность».

Обвинение запросило для подсудимого шесть месяцев ограничения свободы, выплатить ребенку 5 миллионов тенге за моральные страдания. Подсудимый рассказал суду, что мечтал стать пожарным, просил не рушить его мечту и оправдать.

28 февраля суд вынес оператору приговор. Ему ограничили свободу на 6 месяцев. Также с осужденного в пользу потерпевшей взыскали моральный вред на сумму 1 миллион тенге.



— При назначении наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, принял во внимание наличие на иждивении подсудимого малолетних детей. Приговор суда не вступил в законную силу, — сообщили в пресс-службе суда №2 города Актобе.

Фарида ЗАРИП