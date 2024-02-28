В мажилисе предложили увеличить сумму штрафа за превышение скорости, передает Kolesa.kz.

— Если превысить скорость на 60 километров в час и более, то штрафовать водителей на 40 МРП, то есть на 147 680 тенге в 2024 году. За такое же повторное нарушение в течение года — на 60 МРП, то есть на 221 520 тенге, — сообщается на сайте. Разработчики поправок объясняют нововведение тем, что в Казахстане не соблюдают скоростной режим. При разрешённых 60 км/ч водители пролетают на 233 и 220 км/ч. То есть превышение составляет более чем на 160 км/ч.

Сообщается, что в целом по стране в этом году водители превысили скорость от 80 до 160 км/ч 1436 раз:

на 160 км/ч — два раза;

на 140 км/ч — пять раз;

на 120 км/ч — 28 раз;

на 100 км/ч — 171 раз;

на 80 км/ч — 1230 раз.

Штрафы за нарушение правил пользования внешними световыми приборами или звуковыми сигналами предлагают ослабить.

— За выключенные днём фары автомобилистов предлагают ввести только предупреждение. Сейчас за такое нарушение также полагается предупреждение, но с поправкой «или штрафом на 3 МРП», то есть 11 076 тенге, — пояснили на сайте.

Кроме того, предлагают убрать упоминание мопедов из перечня пешеходов.

— Вскоре их будут считать полноценным видом транспорта. Мопеды обяжут регистрировать, как и мотоциклы. Водителей иметь при себе права. Это значит, что помимо езды в шлеме, с водителя мопеда будут требовать соблюдение ПДД, — говорится на kolesa.kz.

Уберут штрафы за нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения. Сейчас в этой статье присутствует союз "или", который делит предупреждение и штраф. К примеру, электросамокатчикам за езду без шлема полагается предупреждение или штраф 3 МРП. Поэтому статью предлагают разделить на две части. На первый раз предупреждать, а за аналогичное нарушение во второй раз в течение года штрафовать.

Предложено также установить ответственность для чиновников и руководителей предприятий за неоднократное в течение одного года игнорирование обязанностей, связанных с выполнением работ по ремонту и обслуживанию дорог, за ненадлежащее содержание люков и колодцев на улицах.

Это предотвратит ситуации, когда, несмотря на штрафы за неубранные дороги или повреждённые люки, коммунальные службы медлят с устранением нарушений.

Следует отметить, что предложенные изменения еще не получили юридической силы. Для их вступления требуется одобрение в мажилисе. Существует вероятность того, что не все поправки будут приняты, или даже весь проект может быть отклонен.