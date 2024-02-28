Поставлю на учёт за 300 тысяч тенге: мошенника задержали в Актобе

В отдел полиции с жалобой обратился житель Актобе. Он рассказал, что его обманул неизвестный мужчина. Взял у него более 300 тысяч тенге и пообещал помочь поставить на учёт автомобиль, пригнанный из ближнего зарубежья. Однако обещания не выполнил.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 18–летний житель Мангистауской области, который признал свою вину. Выяснилось, что задержанный причастен ещё к двум эпизодам.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Полиция настоятельно рекомендует воздержаться от подобных услуг и законно оформлять автомобили в специализированных ЦОНах.