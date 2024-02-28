По данным замначальника департамента полиции Карагандинской области Ерната Калиакпарова, подозреваемых удалось найти в результате оперативно-розыскных мероприятий, передает Tengrinews.kz. При этом, кем являются задержанные малышу, не уточняется.

— Сотрудники полиции установили 29-летнего мужчину и 22-летнюю женщину, которых подозревают в оставлении ребёнка в опасности. В настоящее время выясняют все обстоятельства. Иная информация в интересах следствия не разглашается, — сообщил Ернат Калиакпаров.

В пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области прокомментировали состояние найденного младенца. По данным ведомства, малыш в данный момент здоров, у него не выявлено никаких патологий. Ребенка поместили в детский дом.