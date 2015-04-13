Аргентинский суд выдал ордер на арест Джастина Бибера

Аргентинский судья Альберто Хулио Баньос выдал ордер на арест канадского певца Джастина Бибера, если он окажется на территории страны. Аргентинский суд выдал ордер на арест канадского поп-певца Джастина Бибера, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Excelsior. Между тем ТАСС со ссылкой на местные издания отмечает, что такое решение было принято в связи с тем, что канадский артист не явился на допрос для дачи показаний. Таким образом суд будет рассматривать дело без участия самого певца, однако, музыкант будет доставлен в суд силой, если он окажется на территории Аргентины. Напомним, певец подозревает