Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Шоу-бизнес

Аргентинский суд выдал ордер на арест Джастина Бибера

Аргентинский судья Альберто Хулио Баньос выдал ордер на арест канадского певца Джастина Бибера, если он окажется на территории страны. Аргентинский суд выдал ордер на арест канадского поп-певца Джастина Бибера, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Excelsior. Между тем ТАСС со ссылкой на местные издания отмечает, что такое решение было принято в связи с тем, что канадский артист не явился на допрос для дачи показаний. Таким образом суд будет рассматривать дело без участия самого певца, однако, музыкант будет доставлен в суд силой, если он окажется на территории Аргентины. Напомним, певец подозревает
gorod
Аргентинский суд выдал ордер на арест Джастина Бибера
b9a93dcf_1
b9a93dcf_1
Аргентинский судья Альберто Хулио Баньос выдал ордер на арест канадского певца Джастина Бибера, если он окажется на территории страны. Аргентинский суд выдал ордер на арест канадского поп-певца Джастина Бибера, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Excelsior. Между тем ТАСС со ссылкой на местные издания отмечает, что такое решение было принято в связи с тем, что канадский артист не явился на допрос для дачи показаний. Таким образом суд будет рассматривать дело без участия самого певца, однако, музыкант будет доставлен в суд силой, если он окажется на территории Аргентины. Напомним, певец подозревается в причастности к избиению человека в Аргентине в 2013 году, но отказывается от дачи показаний по делу. Тогда телохранители Бибера нанесли телесные повреждения местному фотографу. По данным следствия, есть вероятность, что они выполняли приказ своего босса. Если вина Бибера будет доказана, певцу может грозить срок в один год лишения свободы. Источник: topnews.ru

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article