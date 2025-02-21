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Культура

Археологи нашли потерянную гробницу фараона Древнего Египта

Гробница Тутмоса II — первая царская усыпальница, которую обнаружили после того, как в 1922 году была открыта гробница Тутанхамона.
gorod
Археологи нашли потерянную гробницу фараона Древнего Египта

По информации Министерства древностей и туризма Египта, в годы царствования покойного фараона затмила сводная сестра и супруга Хатшепсут. Если Тутмос II был сыном Тутмоса I от второстепенной жены Мутнофрет, то матерью Хатшепсут была главная жена того же фараона — Ахмосе.

Некоторые археологи считают, что настоящая власть в то время принадлежала именно Хатшепсут. После смерти мужа она присвоила часть посвященных брату-супругу памятников и заменила его имя на свое в царских картушах (знаке в иероглифах).

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В октябре 2022 года в Вади Габбанат эль-Куруде нашли царскую гробницу. Она была расположена возле усыпальниц жен Тутмоса III и самой Хатшепсут, так что археологи сначала предположили, что и эта гробница создавалась для жены фараона. Обозначили усыпальницу как C4. В ходе последующего за открытием исследования было установлено, что С4 все же принадлежала Тутмосу II. Об этом свидетельствуют надписи на сохранившихся здесь осколках сосудов.

В древности останки Тутмоса II перезахоронили в тайнике возле Дейр-эль-Бахари, где он покоился рядом с представителями XVIII и XIX династий. Царский тайник раскопали в XIX веке.

Гробница Тутмоса II — первая царская усыпальница, которую обнаружили после того, как в 1922 году была открыта гробница Тутанхамона.

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