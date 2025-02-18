«Звездную базу» SpaceX могут признать городом

В петиции указано, что единственный кандидат на пост мэра — руководитель службы безопасности SpaceX Гуннар Милберн.

Новый город расположится примерно в 40 километрах к востоку от Браунсвилла, на побережье Мексиканского залива.

Если избиратели в предложенной зоне города одобрят инициативу, «Звездная база» получит статус муниципалитета типа C: это определяется как населенный пункт площадью менее пяти квадратных километров с населением от 200 до 5000 человек. В муниципалитетах типа C действует система управления в составе мэра и двух комиссаров.

В петиции указано, что единственный кандидат на пост мэра — руководитель службы безопасности SpaceX Гуннар Милберн.

Выборы по вопросу создания города пройдут 3 мая 2025 года.

Ранее землетрясение около «Зоны-51» породило новые версии об испытательном полигоне.