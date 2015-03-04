eadf096b_1Работа над картинами начнётся после выхода в свет фильма "Терминатор: Генезис". Известный голливудский актёр Арнольд Шварценеггер подтвердил свое участие сразу в двух новых сиквелах о Терминаторе. Уже известно, что работа над картинами начнется после 2 июля 2015 года, когда в свет выйдет пятый фильм франшизы под названием "Терминатор: Генезис", Как сообщает Lenta.ru, в эксклюзивном интервью сайту The Arnold Fans Шварценеггер заявил по поводу шестого "Терминатора": "Да, конечно, начнем снимать уже в следующем году". Кроме того, он положительно ответил на вопрос, появится ли в седьмом фильме серии. Напомним, что в прошлом году студия Paramount Pictures объявила даты премьер двух сиквелов фильма "Терминатор: Генезис", который расскажет историю войны между человечеством и глобальным искусственным интеллектом, вышедшим из-под контроля. Планируется, что шестая картина выйдет на экраны 19 мая 2017 года, а седьмая — 29 июня 2018-го. Источник: topnews.ru